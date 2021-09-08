В Одессе ударными темпами строят дорогу в порт в обход улиц города (видео)

От Объездной дороги к Одесскому порту строят дорогу «Хаджибей 2». Ее ценность в том, что она разгрузит улицы от большегрузного транспорта. Закончить проект должны к концу 2022 года.

На facebook-странице Службы автомобильных дорог Одесской области опубликовали видео о том, как продвигается строительство дороги «Хаджибей-2».

Сейчас на объекте строительства продолжаются работы по устройству основания новой дороги и ее укрепления с помощью геотекстиля. Также продолжаются подготовительные работы к строительству эстакады, которая присоединится к уже существующей эстакады АМПУ.

Что касается характеристик будущей магистрали, то она имеет статус дороги государственного значения и соединит Объездную дорогу города Одессы с Одесским морским торговым портом:

дорога III категории;

протяженность – 5,4 км;

ширина проезжей части – 8 м;

с учетом обочину – 12 м;

проезжая часть из монолитного цементобетона;

TIR-площадка для отстоя большегрузного автотранспорта вместимостью до 300 машин;

две площадки взвешивания-в-движении (WiM) для контроля весовых норм;

эстакада – 565 м;

ориентировочная интенсивность – 2750 грузовых автомобилей в сутки

Дорога очень нужна городу и призвана решить проблему движения направляющихся в порт большегрузов по городским улицам. Часть нагрузки забрала построенная в 2009 году эстакада. Но дорога «Хаджибей-2», которая соединила бы портовую эстакаду с Объездной дорогой, до сих пор не построена.

Жители одесских улиц и прилегающих сел много раз перекрывали движение в порт для грузовиков, так они разрушают дороги, несут опасность людям, вибрации от их движения приводят к разрушению домов.

С подрядчиком строительства дороги в Одесский порт “Укравтодор” определился в феврале этого года. Им стала компания “Ростдорстрой”.

Видео Службы автомобильных дорог в Одесской области