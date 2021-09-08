В Одесской области загорелась база отдыха

Сегодня, 8 сентября, в 6:20, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на на базе отдыха «Феличита» в пгт Затока.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горят 4 домика на территории базы отдыха и есть угроза распространения пламени на другие дома.

Распространения пожара удалось не допустить.

Пожарные локализовали пожар в 6:00 54 минуты и ликвидировали в 7:00 56 минут на площади 120 м.кв.

Причина пожара устанавливается.

Погибших и пострадавших нет.

Всего на базе отдыха проживало 25 сотрудников, которые были эвакуированы до прибытия подразделений ДСНС.

От ДСНС привлекалось 4 единицы пожарной техники и 18 спасателей.

Также привлекалась местная пожарная команда “Шабо” – 1 единица техники и 3 человека, от местной пожарной команды “Каролино-Бугаз” 1 единица техники и 3 человека.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области