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В Одессе на Черемушках появились «берлинские подушки» – конец ночному дрифту? (фото)

В Одессе на Черемушках появились «берлинские подушки» – конец ночному дрифту? (фото)

Сегодня, 8 сентября, в Одессе на площади Деревянко, что в жилмассиве Черемушки установили так называемые «берлинские подушки».

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, монтаж провели сотрудники коммунального учреждения «СМЭП» с целью «успокоения дорожного движения» возле Дома мебели.

«Данные устройства являются аналогом «лежачих полицейских», по которым общественный транспорт может проезжать не притормаживая. При этом легковые машины вынуждены будут слегка сбрасывать скорость»,

– отметили в пресс-службе.

Кроме того, как пояснили в горсовете, «берлинские подушки» устанавливаются для контроля скоростного режима и устранения проблемы уличных гонок.

берлинские подушки на пл. Деревянко2

берлинские подушки на пл. Деревянко3

берлинские подушки на пл. Деревянко4

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о намерении городских властей установить на площади Деревянко антидрифтерские препятствия, чтобы защитить местных жителей от стритрейсеров, регулярно нарушающих их покой.

Местные жители неоднократно жаловались в муниципальный департамент транспорта, связи и организации дорожного движения, что любители ночных гонок давно облюбовали площадь Деревянко для своих вечерних и ночных развлечений и, к тому же, часто провоцируют аварии. Люди просили принять меры, чтобы прекратить это безобразие на площади.

Еще по теме: Одесскую площадь Деревянко обложат подушками, но не простыми.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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