С 15 сентября в Одессе существенно вырастет стоимость проезда в маршрутках. Многих волнует вопрос, не подорожает ли проезд и в электротранспорте. В горсовете говорят, что пока цена останется прежней.

Итак, маршрутки в Одессе будут по 10 грн. Резонно узнать, как обстоят дела у «конкурирующей фирмы» – горэлектротранспорта.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артем Сидоренко пояснил, что сейчас у городских властей нет планов увеличивать стоимость проезда в муниципальных трамваях и троллейбусах. Она останется прежней – 5 грн за одну поездку.

Зато у города есть планы увеличить количество электротранспорта на маршрутах за счет приобретения новых трамваев и электробусов.

Также чиновник заявил, что городские власти не могут влиять на тарифы частных перевозчиков. Те рассчитывают стоимость проезда по схеме, утвержденной Кабмином. Новый тариф в муниципалитете проверили, и выяснили, что он полностью соответствует требованиям правительства.

Последний раз тариф на проезд в одесских маршрутках увеличивали 3 года назад. Он стал 7 грн. Тогда это никак не повлияло на качество перевозок в этом виде транспорта. Наоборот, подвижный состав все более ветшает.

Тогда же, в 2018 году подорожал и городской электротранспорт. Вместо 3 грн. за поездку одесситы стали платить 5 грн.

Фото КП “Одесгорэлектротранс”