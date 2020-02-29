Коронавірус: Міністерство закордонних справ радить українцям уникати поїздок у Францію

МЗС дало рекомендації українцям у зв’язку зі збільшенням захворюваності на коронавірус у Франції.

Про це йдеться на сайті МЗС.

У зв’язку зі збільшенням на території Франції кількості випадків респіраторних захворювань, спричинених коронавірусом (COVID-19), Посольство України у Франції рекомендує громадянам України, які перебувають в цій країні, або мають намір її відвідати, та які належать до найбільш уразливих категорій (людей похилого віку та таких, що мають хронічні захворювання), дотримуватися рекомендацій щодо заходів захисту від зараження хворобою.

Зокрема українцям радять уникати регіонів (Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes), де зафіксовані випадки захворювань, уникати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, користуватись захисними масками у місцях скупчення людей, дотримуватися особистої гігієни.

У випадку виявлення підвищеної температури та симптомів застуди під час перебування у Франції, громадянам України рекомендують обмежити пересування та невідкладно звернутися до медичного закладу або зателефонувати за номером 15.

Інформаційна допомога щодо коронавірусу надається за телефоном «гарячої лінії» 0800 130 000 (дзвінок безкоштовний).

Співвітчизникам, які продовжують перебувати у Франції рекомендують зареєструватися у системі «ДРУГ» за посиланням.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, громадянам України рекомендовано невідкладно звертатися до Посольства України у Франції за тел.: +33-143-06-07-37, електронною поштою: consul_fr@mfa.gov.ua або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua

Фото: 24 канал

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