Яркое событие

Фолк-мюзикл «Гуцулка Ксеня» — постановка по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича (да-да, мы уже имели удовольствие быть зрителями спектакля «Любовь сечевого стрельца» этого автора).

И вот — «Гуцулка Ксеня»: еще одно яркое событие в культурной жизни Одессы в наши такие тяжелые военные времена. Гуцульский колорит, где фоном стали современные сценические решения. А еще — глубокая, истинно украинская эмоциональность. Режиссер-постановщик спектакля — Виталий Сиников (Платов).

События мюзикла разворачиваются в тридцатых годах прошлого века в карпатском селе. В селе ожидается нешуточное событие: приезд американцев. И не просто так. Молодой американец украинского происхождения Яро (Ярослав Селедцов) приезжает в Украину, чтобы выполнить условие получения наследства: жениться. Условие завещания отца: будущая жена обязательно должна быть из Украины. Тогда Яро получит наследство в целый миллион долларов.

Гуцулка с характером

Вскоре выясняется: все американцы, приехавшие сюда, имеют глубокие украинские корни и так или иначе связаны с этим селом и многими его жителями.

Конечно, вскоре Яро влюбляется в украинскую девушку — гуцулку Ксеню (Ольга Кононцева). И все было бы хорошо. И свадьба — не за горами, тем более что горы, как выясняется, умеют слушать людей и говорить. Ведь это удивительный край, да еще и родина всех наших героев.

Но Ксеня — настоящая гуцулка. С характером! У девушки возникает вопрос: любит ли Яро ее по-настоящему, действительно ли она для него «единственная во всем мире», или молодому парню просто нужно получить свой миллиончик?..

Такая романтика

Такая романтика… Но разве только одна! Кажется, эти американцы вернулись в родные края только для того, чтобы тоже погрузиться в фонтан чувств. Для кого-то — прошлых, которые оказались глубокими и вечными, для кого-то — совсем новых, даже неожиданных.

Нет-нет, мы не будем раскрывать секреты калейдоскопического сюжета. Да и дело не только в романтике, но и в горячей любви к родной земле и человеческим ценностям.

И Маричка (Ирина Ковальская), и Майкл-Михаил Деделюк (Денис Фалюта), и Иван Синица (Александр Щесняк) — все многочисленные герои этого фолк-мюзикла успешно раскрывают не только романтические линии сюжета; мы наслаждаемся не только диалогами, полными прекрасного юмора, но и украинской идентичностью, сохранением своего, глубоко национального.

«Браво!»

О, какая музыка! Какие наполненные украинским юмором диалоги! А эти костюмы! А сцены, воспроизводящие гуцульские обряды и народные гуляния! Все это словно каким-то чудом переносит нас на сцену, в Карпаты, и мы тоже становимся героями этого спектакля.

Мелодии Ярослава Барнича, пронизанные старинными гуцульскими мотивами, под современной аранжировкой проникают в души зрителей. Потому, наверное, это горячее «Браво!» звучит и звучит из зрительного зала.

— Вот что такое тонкое чувство материала. Здесь все продумано до мелочей — от трембиты в самом начале до почти сказочных превращений, — услышала я чье-то впечатление, когда зрители уже покидали зал…

Дирижер-постановщик, хормейстер-постановщик — Сергей Савенко

Художница-постановщица, художница по костюмам — Анастасия Баторий

Балетмейстер-постановщик — Виталий Кузнецов

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