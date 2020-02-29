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Новости Одессы и Одесской области

Одеська митниця вилучила контрафактного товару на понад пів мільйона гривень (фото)

Одеська митниця вилучила контрафактного товару на понад пів мільйона гривень (фото)

Одеські митники звітують про вилучені на митниці контрафактні товари.

Про це повідомляє Одеська митниця Держмитслужби у Facebook.

Одеські митники разом з прикордонниками затримали майже 5 тисяч пачок сигарет

Автомобіль «ВАЗ 111730» з сигаретами під керуванням громадянина України було виявлено у зоні діяльності митного поста «Подільськ» Одеської митниці Держмитслужби.

У салоні автомобіля та його багажному відділенні перевозилися сигарети іноземного виробництва: 2450 пачок «Ritm» та 2500 пачок «KULT slims».

Відсутність марок акцизного податку України свідчить про те, що тютюнову продукцію було ввезено на територію України з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.
Сигарети вилучено за протоколом про порушення митних правил, складеного за ознаками статті ст.484 Митного кодексу України.

Орієнтовна вартість складає близько 113 тисяч гривень.

Партія цигарок не мала акцизного маркування.
Партія цигарок не мала акцизного маркування.
Партія цигарок не мала акцизного маркування.
Партія цигарок не мала акцизного маркування.

Також було виявлено майже 3 тисячі рюкзаків з ознаками контрафактності.

Під час огляду товарів, які зберігалися під митним контролем на території Одеського порту було знайдено 2795 штук рюкзаків, маркованих знаком для товарів і послуг «SWISSGEAR».

Вони знаходилися серед інших товарів широкого вжитку, які прибули контейнером з Китаю. За результатами експертизи рюкзаки визнано контрафактними.

Це свідчить про те, що вони були ввезені в Україну з порушенням прав інтелектуальної власності.
За інформацією компанії-одержувача, китайський відправник помилково відвантажив до Одеси контрафакт, який призначався іншій компанії.

Підсумком такої помилки стало складення протоколу про порушення митних правил за ознаками ст. 476 Митного кодексу України.

Орієнтовна вартість фальсифікату перевищує 420 тисяч гривень.

Фото: Одеська митниця Держмитслужби

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