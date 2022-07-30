Когда ждать экспорта зерна из порта Одессы? (видео)

В пятницу, 29 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский и послы стран G7 посетили Одесский порт. Именно здесь сейчас грузятся первые суда с украинским зерном, заблокированные в украинских акваториях с начала войны. Первый корабль с зерном – турецкое судно Polarnet.

В общей сложности, по словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в настоящее время в портах находятся 17 судов с почти 600 тыс. тонн грузов.

«16 из 17 судов – с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тысяч тонн, которые в ближайшее время выйдут в порты назначения», – говорит Тимошенко.

Маршрут для судов-зерновозов из Одессы в Турцию уже разработала гидрографическая станция Odesa-Navtex.

По словам президента Украины, экспорт зерна должен начаться уже сегодня-завтра, но для этого нужно получить согласие от партнеров.

«Как только турецкая сторона и ООН дадут сигнал, что они готовы принимать грузы, а мы готовы экспортировать, все начнется», – заявляет Владимир Зеленский.

По данным Кабмина, сейчас у Украины есть экспортное зерно общей стоимостью 10 млрд долларов, а до конца года эта цифра может вырасти втрое.

Напомним, открытие Одесского порта стало возможным после подписания зерновых соглашений с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля.

Однако, несмотря на зеркальный договор с ООН и Турцией со стороны России, страна-террорист на следующий же день, 23 июля, ударила по порту Одессы ракетами. Если Россия продолжит обстреливать портовую инфраструктуру, Украина будет экспортировать зерно альтернативными путями.

Фото с Телеграм-канала Zelenskiy / Official