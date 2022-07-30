Переправляли «уклонистов» за границу: на Одесчине поймали предприимчивых «поводырей» и волонтеров (видео)

В Одесской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали незаконное пересечение границы для мужчин призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции.

«Поводыри» в Приднестровье

Правоохранители установили, что идея зарабатывать деньги противоправным образом пришла в голову 51-летнему жителю Подольского района. Для реализации замысла он привлек двух своих земляков 33 и 22 лет.

Согласившись на сотрудничество, мужчины начали подыскивать граждан, которым запрещено выезжать за пределы Украины на период действия военного положения, но желающих избежать мобилизации, покинув страну. А подыскав 28-летнего клиента и сообщив ему стоимость своих услуг – 1500 долларов, начали подготовку к реализации его бегства.

«Поводырей» поймали на горячем на подходе к Приднестровью и задержали. У них изъяли мобильные телефоны, черновые записи, деньги и автомобиль.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Для отправки «улонистов» прикрывались удостоверениями волонтеров и теробороны

В то же время в управлении СБУ в Одесской области сообщают о задержании соучредителя одной из благотворительных организаций и ее волонтера, а также их пособника – бывшего полицейского, которые также организовали канал по незаконной переправке потенциальных призывников через украинскую границу. Стоимость своих услуг они оценили в 9 тыс. долларов с одного человека.

Для беспрепятственного прохождения блокпостов преступники использовали удостоверения благотворительного фонда и общественного формирования по охране общественного порядка, а также опознавательные знаки участников терробороны. Таким образом, они незаконно переправляли «уклонистов» на авто на территорию Молдовы в район транзитного участка трассы Одесса – Рени.

Трем участникам схемы уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.