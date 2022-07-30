Можно ли не проводить поверку счетчиков во время военного положения?

Мало кто знает, что Кабинет Министров несколько месяцев назад принял Постановление «Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного положения» № 412 от 5 апреля 2022 года.

В документе сказано, что если срок поверки счетчиков истек во время военного положения или в течение месяца после его прекращения, предыдущее поверочное свидетельство остается в силе еще три месяца после отмены военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях. В это время счетчики, опломбированные должным образом, не снимаются с учета, а их показания продолжают учитываться для проведения начислений. Речь в данном случае идет о всех видах счетчиков (на воду, газ и т.д.).

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Вместе с тем, некоторые коммунальные предприятия замалчивают информацию о действии Постановлении №412 и предлагают поверять приборы учета. Потребитель может согласиться, а может и отказаться – имеет право. В любом случае после войны это можно будет сделать в трехмесячный срок.

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Фото: krivbass.city