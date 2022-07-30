Новости Одессы и Одесской области

Можно ли не проводить поверку счетчиков во время военного положения?

Можно ли не проводить поверку счетчиков во время военного положения?

Мало кто знает, что Кабинет Министров несколько месяцев назад принял Постановление «Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного положения» № 412 от 5 апреля 2022 года.

В документе сказано, что если срок поверки счетчиков истек во время военного положения или в течение месяца после его прекращения, предыдущее поверочное свидетельство остается в силе еще три месяца после отмены военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях. В это время счетчики, опломбированные должным образом, не снимаются с учета, а их показания продолжают учитываться для проведения начислений. Речь в данном случае идет о всех видах счетчиков (на воду, газ и т.д.).

Вы также можете узнать: Что делать, если на электросчетчике повреждена или отсутствует пломба?

Вместе с тем, некоторые коммунальные предприятия замалчивают информацию о действии Постановлении №412 и предлагают поверять приборы учета. Потребитель может согласиться, а может и отказаться – имеет право. В любом случае после войны это можно будет сделать в трехмесячный срок.

Ранее мы рассказывали, как изменится цена отопления и горячей воды в отопительный сезон.

Фото: krivbass.city

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить