Когда Одессе возвратят похищенное полотно Караваджо?

Во время пребывания президента Зеленского в Одессе, к нему обратились деятели культуры с просьбой помочь ускорить возвращение в город картины выдающегося итальянского художника XVII века Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу» («Поцелуй Иуды»).

Об этом сообщает Офис президента Украины.

«Способствовать завершению работ по реставрации»

Это единственное полотно мастера в Украине. В 2008 году картина была похищена. Позже злоумышленников нашли.

Как рассказывала «Одесская жизнь», пока длился суд над похитителями картины, она имеет статус вещественного доказательства, что также делает невозможным ее перемещение и экспонирование.

Полотно пока — на ответственном хранении в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре в Киеве, где уже третий год продолжается его восстановление. Художники призвали завершить реставрацию картины до следующего года, когда мир будет отмечать 450-летие со дня рождения Караваджо.

Во время общения с деятелями культуры Владимир Зеленский позвонил министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко. После телефонного разговора Глава государства сообщил, что предложил министру способствовать завершению работ по реставрации полотна «Взятие Христа под стражу».

Как сообщают в Одесском музее западного и восточного искусства (ОМЗиВИ), откуда была похищена картина, полотно «Взятие Христа под стражу» будет отреставрировано до 29 сентября 2021 года — к юбилею Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Реставрационный центр также сообщил, что технических сложностей с реставрацией нет и никаких проблем возникнуть не должно, а значит, после завершения восстановления, полотно может экспонироваться», — сообщают в ОМЗиВИ.

Патовая ситуация с полотном

Как рассказывала «Одесская жизнь» в 2018 году, экс-директор Одесского музея западного и восточного искусства Владимир Островский ставил вопрос о «патовой ситуации с полотном Караваджо»:

— Ткань по причине того, что она не натянута на раму, съеживается, красочный слой облущивается, сам холст дает усадку. Ну а если учесть, что полотно, свернутое в рулон, когда оно было доставлено в Украину, было уже сплющено, то картина уже тогда была повреждена…

В прошлом году, как мы рассказывали, председатель попечительского совета Музея Юрий Маслов сообщил, что «удалось очень серьезно продвинуться в вопросе реставрации полотна». Впервые Научно-исследовательский национальный реставрационный центр Украины (ННДЦРУ) официально допустил к полотну ведущих итальянских экспертов, имеющих опыт в реставрации работ этого художника в Риме…

Фото — ОМЗиВИ