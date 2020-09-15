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Когда Одессе возвратят похищенное полотно Караваджо?

Когда Одессе возвратят похищенное полотно Караваджо?

Во время пребывания президента Зеленского в Одессе, к нему обратились деятели культуры с просьбой помочь ускорить возвращение в город картины выдающегося итальянского художника XVII века Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу» («Поцелуй Иуды»).

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

«Способствовать завершению работ по реставрации»

Это единственное полотно мастера в Украине. В 2008 году картина была похищена. Позже злоумышленников нашли.

Как рассказывала «Одесская жизнь», пока длился суд над похитителями картины, она имеет статус вещественного доказательства, что также делает невозможным ее перемещение и экспонирование.

Полотно пока — на ответственном хранении в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре в Киеве, где уже третий год продолжается его восстановление. Художники призвали завершить реставрацию картины до следующего года, когда мир будет отмечать 450-летие со дня рождения Караваджо.

Во время общения с деятелями культуры Владимир Зеленский позвонил министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко. После телефонного разговора Глава государства сообщил, что предложил министру способствовать завершению работ по реставрации полотна «Взятие Христа под стражу».

Как сообщают в Одесском музее западного и восточного искусства (ОМЗиВИ), откуда была похищена картина, полотно «Взятие Христа под стражу» будет отреставрировано до 29 сентября 2021 года — к юбилею Микеланджело Меризи да Караваджо.

«Реставрационный центр также сообщил, что технических сложностей с реставрацией нет и никаких проблем возникнуть не должно, а значит, после завершения восстановления, полотно может экспонироваться», — сообщают в ОМЗиВИ.

Патовая ситуация с полотном

Как рассказывала «Одесская жизнь» в 2018 году, экс-директор Одесского музея западного и восточного искусства Владимир Островский ставил вопрос о «патовой ситуации с полотном Караваджо»:

— Ткань по причине того, что она не натянута на раму, съеживается, красочный слой облущивается, сам холст дает усадку. Ну а если учесть, что полотно, свернутое в рулон, когда оно было доставлено в Украину, было уже сплющено, то картина уже тогда была повреждена…

В прошлом году, как мы рассказывали, председатель попечительского совета Музея Юрий Маслов сообщил, что «удалось очень серьезно продвинуться в вопросе реставрации полотна». Впервые Научно-исследовательский национальный реставрационный центр Украины (ННДЦРУ) официально допустил к полотну ведущих итальянских экспертов, имеющих опыт в реставрации работ этого художника в Риме…

Фото — ОМЗиВИ

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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