Новости Одессы и Одесской области

Борьба с неправильно припаркованными авто на Фонтанской дороге: какие результаты на второй день?

Борьба с неправильно припаркованными авто на Фонтанской дороге: какие результаты на второй день?

С понедельника, 14 сентября, на участке от 5-ой до 7-ой станции Большого Фонтана в утренние и вечерние часы запретили остановку и парковку автомобилей.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом свидетельствуют соответствующие дорожные знаки.

Ограничения действуют по рабочим дням с 08:00 до 12:00 на правой стороне дороги, по направлению к центру города и с 16:00 до 20:00 в обратном направлении.

За нарушения правил на водителя составляют административный протокол и выписывают штраф. В случаях, когда транспортное средство мешает проезду, перекрывает пешеходный переход либо въезд во двор, его могут эвакуировать. На участке между 5-ой и 6-ой станциями Фонтанской дороги наш корреспондент заметил 7-8 неправильно припаркованных машин. У каждой под дворниками лежало уведомление о штрафе, оставленное дежурными инспекторами департамента транспорта Одесского горсовета. У каждого инспектора есть специальный планшет для регистрации номера автомобиля в базу данных.

«Припаркованные машины вдоль проезжей части создают опасность как для участников движения, так и для пешеходов. Установить знаки здесь стоило ещё несколько лет назад», — комментирует один из инспекторов Сергей.

Инспектор утверждает, что ограничения парковки уже дают ощутимый результат, в часы пик удается избежать образование пробок. Однако часть водителей продолжают останавливать автомобили у обочины.

Отметим, что ранее проблему с неправильной парковкой начали решать на улице Канатной.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить