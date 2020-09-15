Борьба с неправильно припаркованными авто на Фонтанской дороге: какие результаты на второй день?

С понедельника, 14 сентября, на участке от 5-ой до 7-ой станции Большого Фонтана в утренние и вечерние часы запретили остановку и парковку автомобилей.

Об этом свидетельствуют соответствующие дорожные знаки.

Ограничения действуют по рабочим дням с 08:00 до 12:00 на правой стороне дороги, по направлению к центру города и с 16:00 до 20:00 в обратном направлении.

За нарушения правил на водителя составляют административный протокол и выписывают штраф. В случаях, когда транспортное средство мешает проезду, перекрывает пешеходный переход либо въезд во двор, его могут эвакуировать. На участке между 5-ой и 6-ой станциями Фонтанской дороги наш корреспондент заметил 7-8 неправильно припаркованных машин. У каждой под дворниками лежало уведомление о штрафе, оставленное дежурными инспекторами департамента транспорта Одесского горсовета. У каждого инспектора есть специальный планшет для регистрации номера автомобиля в базу данных.

«Припаркованные машины вдоль проезжей части создают опасность как для участников движения, так и для пешеходов. Установить знаки здесь стоило ещё несколько лет назад», — комментирует один из инспекторов Сергей.

Инспектор утверждает, что ограничения парковки уже дают ощутимый результат, в часы пик удается избежать образование пробок. Однако часть водителей продолжают останавливать автомобили у обочины.

Отметим, что ранее проблему с неправильной парковкой начали решать на улице Канатной.