Минимальная пенсия в Украине: насколько вырастут выплаты в 2021 году?

В 2021 году прожиточный минимум для граждан, утративших трудоспособность (то есть минимальная пенсия) вырастет году на 9,3% – с 1769 до 1934 грн. То есть немногим больше инфляции, которая запланирована на уровне 7,3%.

Такие данные содержатся в проекте госбюджета, опубликованном на сайте Верховной рады.

Впервые повышение в 2021 году может состояться 1 июля. Минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн. Также пенсию планируют повысить 1 декабря – на 4,3% до 1934 грн.

Напомним, Кабмин уже согласовал проект Государственного бюджета на 2021 год и передал его в парламент.