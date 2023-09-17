Кипер потребовал от мэра Труханова пересмотреть решение о скандальных закупках

Похоже, что скандал вокруг реконструкции Киевского суда Одессы и прочих несвоевременных закупок и ремонтов набирает обороты: так, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер принял сторону одесситов, протестующих против неуместных в дни войны тендеров на ремонт суда и озеленение города, на которые выделяются миллионы из местного бюджета вместо того, чтобы направить эти средства на помощь армии.

Кипер обратился с официальным запросом к мэру Одессы Геннадию Труханову, в котором требует детально разобраться в конфликтной ситуации.

Текст обращения обнародован сегодня, 17 сентября.

По мнению главы ОВА, реконструкция одесского суда за более чем 100 миллионов гривен не является острой необходимостью во время войны. Он просит Труханова инициировать пересмотр этих вопросов и лично глубже изучить материалы закупок с тем, чтобы «принять решение о целесообразности расходования бюджетных средств на эти цели».

Кроме того, Кипер выступил и против выделения одесским КП «Горзелентрест» 6 миллионов гривен на закупку декоративных растений.

Послушает ли Труханов Кипера? «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, в субботу, 16 сентября, у здания одесской мэрии состоялась очередная акция протеста. Одесситы уже не в первый раз требуют от городских властей направить бюджетные деньги не на не нужные сейчас ремонты, а на помощь ЗСУ.

Ранее Олег Кипер поделился своим мнением относительно тендеров на ремонтные работы Киевского райсуда и ТЮЗа.

Вас также может заинтересовать: