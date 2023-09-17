Новости Одессы и Одесской области

Кипер потребовал от мэра Труханова пересмотреть решение о скандальных закупках

Кипер потребовал от мэра Труханова пересмотреть решение о скандальных закупках

Похоже, что скандал вокруг реконструкции Киевского суда Одессы и прочих несвоевременных закупок и ремонтов набирает обороты: так, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер принял сторону одесситов, протестующих против неуместных в дни войны тендеров на ремонт суда и озеленение города, на которые выделяются миллионы из местного бюджета вместо того, чтобы направить эти средства на помощь армии.

Кипер обратился с официальным запросом к мэру Одессы Геннадию Труханову, в котором требует детально разобраться в конфликтной ситуации.

Текст обращения обнародован сегодня, 17 сентября.

Обращение Кипера к Труханову

По мнению главы ОВА, реконструкция одесского суда за более чем 100 миллионов гривен не является острой необходимостью во время войны. Он просит Труханова инициировать пересмотр этих вопросов и лично глубже изучить материалы закупок с тем, чтобы «принять решение о целесообразности расходования бюджетных средств на эти цели».

Кроме того, Кипер выступил и против выделения одесским КП «Горзелентрест» 6 миллионов гривен на закупку декоративных растений.

Послушает ли Труханов Кипера? «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, в субботу, 16 сентября, у здания одесской мэрии состоялась очередная акция протеста. Одесситы уже не в первый раз требуют от городских властей направить бюджетные деньги не на не нужные сейчас ремонты, а на помощь ЗСУ.

Ранее Олег Кипер поделился своим мнением относительно тендеров на ремонтные работы Киевского райсуда и ТЮЗа.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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