Ремонт ТЮЗа и Киевского райсуда: Кипер рассказал что думает о тратах средств на эти объекты

Глава Одесской ОВА поделился своим мнением относительно тендеров на ремонтные работы Киевского райсуда и ТЮЗа. А также рассказал кому помогает ОВА совместно с громадами области.

Интервью с Олегом Кипером записали наши коллеги из “Думской”.

Корреспондент обратил внимание главы ОВА на то, что с одной стороны бюджетные средства громад, передаваемые военным, взяты под жесткий контроль ОВА, и многие говорят о конце децентрализации и усилении вертикального правления. С другой стороны — в Одессе развивается гражданское сопротивление “невоенному” использованию бюджетных средств. Здесь имеется в виду тендеры на реконструкцию Киевского райсуда на 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа на почти 32 млн гривен. А также недетализированные 200 миллионов гривен на капитальный ремонт от облсовета.

На вопрос влияет ли как-то он на эти процессы, глава Одесской ОВА ответил:

Я не думаю, что стоит говорить о конце децентрализации. Мы просто усилили контроль за распределением средств, чтобы не было нецелевого использования. Потому что мы должны быть полностью уверены, что те дроны или топливо получат конкретные бойцы.

Кипер рассказал, что все громады восприняли это нормально. И на сегодня уже закупили пожарные машины, помогли спецназу «Альфа», полиции, пограничникам.

По словам главы ОВА, пока только Одесский городской совет не спешит выделять деньги. Более того, Кипер посетил одну сессию, но его вопрос не вынесли на рассмотрение.

Я еще немного подожду, а потом будем разбираться, —

заявил глава Одесской ОВА.

Что касается невоенных расходов, например на ремонт ТЮЗа, то Кипер сообщил, что там есть серьезные проблемы с фасадом. И чтобы предотвратить падение какого-то его элемента на ребенка, он дал распоряжение сделать все, чтобы исключить любое травмирование детей.

Что касается Киевского суда, то вопрос принимался без меня. Это долгая история. Понимаю, что вопрос конвоирования важен, но актуален он или нет, пока не могу ответить. Называются разные суммы, надеюсь, что уполномоченные лица разберутся с этим, —

выразил надежду Олег Кипер.

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