Несмотря на протесты, в Одессе снова объявили тендер на 42 миллиона: что на этот раз

В Одессе объявлен тендер на ремонт двух участков дороги в Пересыпском районе. На ремонтные работы местные власти готовы выделить из городского бюджета более 42 миллионов гривен.

Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок Prozorro.

Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Начало аукциона намечено на 22 сентября 2023 года. Работы должны быть закончены до конца 2024 года.

42,4 млн грн планируется выделить из городского бюджета на капитальный ремонт

ул. Профессора Карышковского (на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского),

и ул. 7-я Пересыпская (на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 8-й Пересыпской).

Напомним, что в минувшие выходные одесситы собрались на митинг против миллионных тендеров, которые не ко времени.

Также глава ОВА Олег Кипер заявлял, что дороги будут ремонтировать, если в этом насущная необходимость. А отделка и расходование средств на клумбы, плитку, лавочки и тому подобное оставляют на потом.