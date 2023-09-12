Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 3 миллиона размажут по асфальту

В Одессе 3 миллиона размажут по асфальту

В Одессе объявили новый тендер более чем на 3 миллиона гривен на закупку краски для разметки автодорог.

Информация размещена на официальном сайте Госзакупки.онлайн.

Тендер объявила КУ «Специализированное монтажно-эксплутационное подразделение” Одесского горсовета.

Процедура закупки “материалов для разметки проезжей части автомобильных дорог” объявлена 8 сентября. За товар мэрия готова заплатить 3 млн. 39 тысяч грн.

Торги состоятся 18 сентября.

Сообщается, что расчет за поставленный товар производится в течение 90 календарных дней с даты поставки товара надлежащего качества на склад.

Напомним, Одесская мэрия отменила шестимиллионный тендер на закупку декоративных растений. Но вместо того, чтобы перенаправить средства на нужды Обороны, власть тут же объявила аналогичную закупку.

Несмотря на протесты одесситов, Одесская обладминистрация не будет отменять тендер на ремонт театра юного зрителя.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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