Новини Одеси та Одеської області

Кіпер вимагає від мера Труханова переглянути рішення про скандальні закупівлі

Кіпер вимагає від мера Труханова переглянути рішення про скандальні закупівлі

Схоже, що скандал навколо реконструкції Київського суду Одеси та інших невчасних закупівель та ремонтів набирає обертів: так, голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер прийняв бік одеситів, які протестують проти недоречних у дні війни тендерів на ремонт суду та озеленення міста, на які виділяються мільйони з місцевого бюджету замість того, щоб спрямувати ці кошти на допомогу армії.

Кіпер звернувся з офіційним запитом до мера Одеси Геннадія Труханова, у якому вимагає детально розібратися у конфліктній ситуації.

Текст звернення оприлюднено сьогодні, 17 вересня.

Звернення Кіпера до Труханова

На думку глави ОВА, реконструкція одеського суду за понад 100 мільйонів гривень не є гострою необхідністю під час війни. Він просить Труханова ініціювати перегляд цих питань та особисто глибше вивчити матеріали закупівель для того, щоб «ухвалити рішення про доцільність витрачання бюджетних коштів на ці цілі».

Крім того, Кіпер виступив і проти виділення одеським КП «Міськзелентрест» 6 мільйонів гривень на закупівлю декоративних рослин.

Чи послухає Труханов Кіпера? «Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.

Нагадаємо, у суботу, 16 вересня, біля будівлі одеської мерії відбулася чергова акція протесту. Одесити вже не вперше вимагають від міської влади направити бюджетні гроші не на непотрібні зараз ремонти, а на допомогу ЗСУ.

Раніше Олег Кіпер поділився своєю думкою щодо тендерів на ремонтні роботи Київського райсуду та ТЮГу.

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