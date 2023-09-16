Новости Одессы и Одесской области

Что происходит у одесской мэрии утром 16 сентября? (видео, фото)

Что происходит у одесской мэрии утром 16 сентября? (видео, фото)

Похоже, что акция протеста у здания мэрии, которые проходят уже не одну субботу подряд, становятся в Одессе своего рода «традицией». Ведь, судя по всему, местные власти «не слышат» требования горожан и продолжают объявлять неадекватные тендеры, направляя бюджетные средства вовсе не на потребности ЗСУ, как того требуют горожане.

Вот и сегодня, 16 сентября 2023, прямо в эти минуты сотни одесситов собрались на Думской площади. Люди держат в руках плакаты «ЗСУ понад усе», «А мер це що», «Я люблю Україну, а за любов треба боротись» и т.д. и громко скандируют: «Гроші на ЗСУ!»

Акция протеста у одесской мэрии 16.09.2023-2

Акция протеста у одесской мэрии 16.09.2023-3

«Выйдет ли мэр еще раз объяснить правильность и своевременность проводимых тендеров?» задается вопросом Телеграм-канал «Одесская жизнь».

«Одесская жизнь» следит за ходом событий, информация обновлется…

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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