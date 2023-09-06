Новости Одессы и Одесской области

Мэр не услышал одесситов: реконструкции Киевского райсуда быть

Мэр не услышал одесситов: реконструкции Киевского райсуда быть

Вчера, 5 сентября, в Одессе пришли окончательные решения о выделении средств на реконструкцию здания Киевского райсуда. На решение местных властей не повлияли ни десятидневные акции протестов, ни встреча мэра Одессы с митингующими.

Про это стало известно с платформы госзакупок Prozorro.

Сегодня управление капитального строительства Одесского горсовета заключило договор на реконструкцию Киевского райсуда за 106 миллионов гривен.

Договор

Выполнять делать будет компания «Ремонтно-строительный участок «Одесголовпостач«.

Договор опубликован на платформе публичных закупок Prozorro.

В документе указано, что работы должны выполняться с сентября 2023 по декабрь 2024 года. Стоимость работ — 106 134 345 гривен. Большую часть средств подрядчик получит в 2024 году, на этот год в договоре прописано финансирование на 11,6 млн грн.

Напомним, ранее в горсовете сообщали, что в суд должны достроить дополнительное помещение для пребывания задержанных и сопровождающих их правоохранителей.

Это будет второй ремонт суда за последние несколько лет. Предыдущие работы были в 2019-2020 годах и обошлись городскому бюджету в 34,5 млн грн.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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