В мэрии Одессы отказались закупать «золотые» деревья, но есть нюанс

Одесская мэрия отменила шестимиллионный тендер на закупку декоративных растений. Но вместо того, чтобы перенаправить средства на нужды Обороны, власть тут же объявила аналогичную закупку.

8 сентября одесское коммунальное предприятие «Горзелентрест» отменило тендер на приобретение многолетних декоративных растений на сумму около шести миллионов гривен.

Поводом для отмены стало письмо департамента стратегических расследований областной полиции, направленное директору «Горзелентреста» Виталию Раскидному. Полиция нашла в тендерной документации многочисленные нарушения, которые «не замечали» одесские чиновники.

Результаты тендера аннулировали 8 сентября и в тот же день объявили новый тендер на те же деньги. В списке закупок — саженцы граба колоновидного по 26 тысяч гривен за штуку и спиралевидного тиса — по 31 тысяч гривен за штуку.

Напомним, тысячи одесситов проводили митинги перед одесской мэрией, требуя отменить все эти расходы во время войны как недопустимые, а средства передать ВСУ. Но как видно, чиновники не сильно считаются с народом там, где можно хорошо «попилить» бюджет.

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