Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отказались отменить 30 миллионный тендер на ремонт ТЮЗа

В Одессе отказались отменить 30 миллионный тендер на ремонт ТЮЗа

Несмотря на протесты одесситов, Одесская обладминистрация не будет отменять тендер на ремонт театра юного зрителя. Стоимость работ — почти 32 млн грн.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам главы ОВА, этот тендер актуален из-за того, что здание, в котором работает театр, находится в почти аварийном состоянии.

«Там потолок проваливается, балконы падают. А туда ходят дети», — сказал Кипер

Отметим, что в Одесской облгосадминистрации предварительно уже выбрали подрядчика, которому заплатят почти 32 млн грн за реставрацию.

Напомним, уже третью неделю перед мэрией протестуют одесситы, требуя отменить все эти расходы во время войны как недопустимые, а средства передать ВСУ, однако месные власти до сих пор не хотят слышать требований митингующих.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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