Каждый одессит теперь может следить онлайн за качеством воздуха в городе

Одесский государственный экологический университет стал размещать на своем сайте данные текущего мониторинга качества атмосферного воздуха.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор университета Сергей Степаненко.

Ежеминутные и обобщенные данные о качестве воздуха за каждые сутки появляются на сайте университета.

По словам ректора, мониторинг воздуха проводится с помощью современного финского оборудования AQT420 в лаборатории на улице Львовской, 15.

Прибор анализируют температуру, давление и влажность воздуха, а также пять основных загрязняющих веществ: диоксида азота, двуокиси серы, окиси углерода, озона и твердых частиц. Отдельным столбцом в таблице указывается гранично допустимая концентрация этих веществ.