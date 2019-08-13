ТОП-100 загрязнителей водоемов Украины: одесский «Инфоксводоканал» на 13 месте

Го­сударс­твен­ное агентство вод­ных ре­сур­сов Ук­ра­ины пред­ста­вило ТОП-100 пред­при­ятий, ко­торые яв­ля­ют­ся на­иболь­ши­ми заг­рязни­теля­ми во­до­емов. В этом спис­ке пред­при­ятий «Инфоксводоканал» ока­зал­ся на 13 мес­те.

Об этом сообщается на сайте Госагентства водных ресурсов.

Сто­ит от­ме­тить, что в пе­речень на­иболь­ших заг­рязни­телей вош­ли пред­при­ятия, ко­торые сбра­сыва­ют в при­род­ные водоемы не­очи­щен­ные сточ­ные во­ды, а так­же сточ­ные во­ды из очис­тных со­ору­жений, ка­чес­тво ко­торых не со­от­ве­тву­ет ус­та­нов­ленным нормам.

По дан­ным Гос­во­дагентства, за прошлый год одесский водоканал сбро­сил 9 млн 34 тыс. куб м не­дос­та­точ­но очи­щен­ных сточ­ных вод.

Возглавили антирейтинг загрязнителей «Киевводоканал», «Меткомбинат «Азовсталь», «Днепровский меткомбинат», «Запорожсталь», «Днепроводоканал», ООО ПКФ «НАЙС» (г. Днепр) , «Львовводоканал», «Николаевводоканал», «ДТЭК Павлоградуголь», «Черниговводоканал».

Общее количество предприятий, сбрасывающих загрязненные сточные воды – 539, общий объем сброса – 952 млн. куб. м.

Почти две трети предприятий, вошедших в антирейтинг, расположены на территории 5 областей: Днепропетровская – 24; Донецкая – 19; Львовская – 7, Харьковская – 7, Луганская – 6.

Больше всего предприятий-загрязнителей относятся к коммунальной отрасли – 74, промышленности – 18.

Фото: aquip.com.au