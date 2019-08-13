ТОП-100 загрязнителей водоемов Украины: одесский «Инфоксводоканал» на 13 месте

Государственное агентство водных ресурсов Украины представило ТОП-100 предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями водоемов. В этом списке предприятий «Инфоксводоканал» оказался на 13 месте.
Об этом сообщается на сайте Госагентства водных ресурсов.
Стоит отметить, что в перечень наибольших загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водоемы неочищенные сточные воды, а также сточные воды из очистных сооружений, качество которых не соответвует установленным нормам.
По данным Госводагентства, за прошлый год одесский водоканал сбросил 9 млн 34 тыс. куб м недостаточно очищенных сточных вод.
Возглавили антирейтинг загрязнителей «Киевводоканал», «Меткомбинат «Азовсталь», «Днепровский меткомбинат», «Запорожсталь», «Днепроводоканал», ООО ПКФ «НАЙС» (г. Днепр) , «Львовводоканал», «Николаевводоканал», «ДТЭК Павлоградуголь», «Черниговводоканал».
Общее количество предприятий, сбрасывающих загрязненные сточные воды – 539, общий объем сброса – 952 млн. куб. м.
Почти две трети предприятий, вошедших в антирейтинг, расположены на территории 5 областей: Днепропетровская – 24; Донецкая – 19; Львовская – 7, Харьковская – 7, Луганская – 6.
Больше всего предприятий-загрязнителей относятся к коммунальной отрасли – 74, промышленности – 18.
Фото: aquip.com.au
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