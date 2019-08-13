Озеру Катлабух в Одесской области грозит экологическая катастрофа

Об этом сообщили в Бассейновом управлении водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.

Специалисты провели обследование озера Катлабух и выявили крайне негативное экологическое состояние водоема. Необходимы срочные меры по пополнению озера водой из реки Дунай.

Ситуация осложняется тем, что подводящий канал “Желявский” сильно заилен и не может осуществлять необходимый водообмен с рекой Дунай — это привело к ухудшению качества воды в озере.

Для восстановления водообмена нужно расчистить подводящий канал и обеспечить принудительное пополнение озера путем закачки воды из Дуная.

Сейчас вопрос принудительного пополнения озера Катлабух решается всеми причастными органами власти как районного, так и областного уровня.

Фото: oouvr.gov.ua