Как вам идея: одесская Канава может стать улицей Красных фонарей?

Одесский Деволановский спуск, он же – Канава, может стать подобием знаменитой «улицы Красных фонарей». Во всяком случае, именно такая идея сейчас витает над Одессой.

Будет Канава тусовочной Меккой?

Суть: все одесские стрип-клубы и прочие «клубничные» развлечения предложила перенести в несчастную нашу Канаву депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова.

На своей странице в Facebook депутат пишет:

«Деволановский спуск, мост Коцебу – это же просто копия Розовой улицы в Лиссабоне! Почему бы нам не повторить концепцию этой Розовой улицы и не сделать Деволановский спуск такой тусовочной меккой? Разместить там барчики, тусовочные места для молодежи и туда же отправить стрип-клубы, которых у нас огромное количество».

Но, как известно, на Деволановском сейчас в разгаре капитальный ремонт. Как считает Анастасия Большедворова, «даже если саму улицу приведут в чувство, по бокам все равно остаются здания, которые каждый день все больше и больше разрушаются».

«Подавляющее большинство этих зданий находится в частной собственности… Я больше, чем уверена, что многие из этих собственников ожидают, когда здания наконец обрушатся и их выкупят под очередной новострой или еще что-нибудь безудержно глупое. Какой смысл ждать апокалипсиса, если можно взять инициативу в свои руки?.. С владельцами этих зданий вполне можно договориться и предложить им эту идею, а можно и не предлагать, а взять эти помещения в аренду и устроить там локацию баров, дискотек, караоке и стрипклубов. Танцы-шманцы-обниманцы…»

В центре Одессы – без «клубнички»?

Сразу вспомнилось в тему, как в прошлом году, в разгар курортно-ковидного сезона мэр назвал целый квартал в центре города (от Екатерининской площади до Ланжероновской, плюс переулок Чайковского, где находятся сразу несколько ночных клубов) «кварталом красных фонарей». Поводом для такого пристального внимания к стрип-клубам стал еще и инцидент, когда эротические танцы устроили просто на улице.

В общем, получается так, что при реализации идеи переноса всего этого «клубнично-развлекательного» эротические танцы по ночам будут устраивать в Канаве?..

Впрочем, глядя на «красоты» Деволановского спуска, даже учитывая тот факт, что он сейчас пребывает на долгом капитальном ремонте, как-то с трудом верится в реализацию этой идеи. Сегодняшние руины, плюс дворы, где живут люди, и «клубнично-тусовочная мекка», перенесенная из центра города?…

Что еще может появиться в будущем на Деволановском спуске?

К Деволановскому спуску и его будущему вообще в последнее время пристальное внимание:

нам рассказывают, что здесь может появиться торгово-офисный центр;

недавно нам представили дипломный проект, предполагающий создание здесь досугового клуба;

другой дипломный проект посвящен созданию на Деволановском спуске нового офисного здания.

Но вернемся с небес на землю. Сегодня исторический спуск – в состоянии капитального ремонта. И, кстати, последний по времени «домогрох» на спуске произошел не так уж и давно: в феврале этого года. Грохнувшая заброшка серьезно повредила и то, что успели до этого обновить: новую лестницу, фонари…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о Деволановском спуске здесь:

Фото и скриншот автора