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На одесском Деволановском спуске – очередной «домогрох» (фото)

На одесском Деволановском спуске – очередной «домогрох» (фото)

На не так давно обновленном мосту Коцебу стоят одесситы. Все смотрят вниз: на Деволановском спуске обрушилось очередное здание. Это заброшка, как и многие дома нашей Канавы.

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По обновленной лестнице на спуск не добраться: она уже ограждена спасателями. Их сейчас на несчастном спуске много.

Домохрох в Канаве, ограждение
Домохрох в Канаве, общий вид
Домохрох в Канаве, зеваки
Домохрох в одесской Канаве
Домохрох в Канаве, фонарь
Домохрох в Канаве, руины
Домохрох в Канаве, развалины
Домохрох на Деволановском спуске
Домохрох в Канаве, лестница
Домохрох в Канаве, спасатели
Домохрох в Канаве, камни
Домохрох в Канаве, последствия

Обрушенное здание – почти под мостом. Еще в конце декабря (см. фото) оно смотрелось «вполне ничего» по сравнению со многими остальными в Канаве.

Дом в Канаве до обрушения

Так выглядело это место и этот дом в декабре 2020-го

Грохнула стена здания, камни упали на обновленную лестницу, ведущую на мост, частично завалив ее и сломав новехонький фонарь.

Дом – заброшка, но, как говорят местные, бездомные его постоянно «атаковали».

Информации о жертвах нет.

Здание в частной собственности. Как, кстати, и многие другие на Деволановском спуске.

Как мы уже рассказывали, по мнению городских властей, именно халатное отношение собственников этих руин и полуруин приводит к постоянным «грохам» и мешают началу капремонта Канавы. Мэр Одессы пообещал, что такие объекты будут отбирать у недобросовестных собственников.

На месте бедствия сейчас работают сотрудники ГСЧС и сотрудники КП «Городские дороги».

В конце декабря прошлого года мы рассказывали, что на Деволановском спуске появились первые признаки предстоящего капремонта.

Теперь уже не до ремонта…

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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