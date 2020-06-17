Как дела, одесская Канава: жуткое сегодня, радужное завтра (фото)

«Жуткое место в центре города», «дно», «канава», а по меткому выражению одесского писателя Александра Бирштейна — «жлобное место»… Деволановский спуск величают по-разному, даже жители настоящего оазиса в этом районе, превратившие свой дом № 1 в «картинку», называют Деволановский «нашим кошмаром». Впрочем, кажется, грядут перемены. Но об этом — чуть позже.

Вчера и сегодня одесской Канавы

Спуск тянется под тремя мостами, пролегает от ул. Еврейской до Таможенной площади. Жуткое место, причем, уже довольно давно. Здесь постоянные мелкие и большие разрушения — почти норма, равно как малые и крупные пожары. И никакое граффити, которым изобилует спуск, не в силах «прикрыть» его уродство. А еще здесь живут люди, ездят авто…

– В советское время Канаву звали спуск Вакуленчука, ныне Деволановский спуск. Деволан — потрясающий строитель и организатор, один из основателей Одессы, ужаснулся бы, глянув на то добро, которое назвали в его честь, — пишет Александр Бирштейн.

Время идет, и одна из старейших улиц города сегодня ничем не отличается от уродливого вчера. Ну разве что очередной ливень превращает ее в нечто невообразимое. Впрочем, и без ливней все здесь кажется страшным сном, ну или выстроенными декорациями к очередному апокалипсическому фильму-ужастику — развалины, грязь, кучи мусора, деревья, выросшие из того, что когда-то было зданиями.

Каждый шаг по Деволановскому требует особого внимания: дорога здесь тоже «страшносказочная». К тому же, чуть ли не на глазах там что-то осыпается, обваливается, обрушивается. Особенно «шикарно» спуск смотрится с мостов, которые пролегают над ним. Впрочем, «хорош» он, если даже просто пройтись по Канаве. Как все это выглядит сегодня — смотрите в нашем фоторепортаже, а теперь поговорим о «завтра» Деволановского спуска.

Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск

Тендер почти на 200 миллионов

За спуск «брались» много раз. То есть, время от времени высказывалось очередное благое намерение «довести его до ума». Нам показывали красивые «картинки», как очень-очень скоро будет выглядеть несчастный Деволановский. Но все оставалось по-прежнему. Но вот, кажется, лед таки тронулся.

Официально: в Одессе планируется провести капитальный ремонт Деволановского спуска. Соответствующий тендер был объявлен городским управлением капитального строительства 12 июня 2020 года в системе публичных закупок ProZorro. Ожидаемая цена вопроса — 196 млн 758 тыс. 400 гривен.

Какие же конкретно ожидаются перемены? Победителю торгов необходимо будет обновить ливневую и хозбытовую канализацию, а также канализационные и водопроводные колодцы, выполнить замену сетей водо- и газопровода, подземных сетей связи и электроснабжения, сетей наружного освещения.

В рамках капремонта частично разрушенное покрытие проезжей части улицы должно быть разобрано и заменено на новое. Также согласно тендерной документации победитель торгов должен будет отремонтировать тротуары, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки на Деволановском спуске. Участники торгов могут подавать тендерные предложения до 14 июля, проведение торгов назначено на 19 августа 2020 года.

А что со зданиями?

Сразу возникает вопрос: а как же сложится судьба зданий, находящихся на Деволановском спуске?

Из видеокомментария начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Бориса Панова, выложенном на официальном сайте города, следует, что их ремонтом за бюджетные средства город заниматься не может, ведь они находятся в частной собственности.

— Ведутся переговоры с собственниками зданий, которые расположены на Деволановском спуске о приведении их в надлежащее состояние. Есть понимание, вырабатываем стратегию, — сказал по этому поводу Борис Панов…

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.