Ворота по-одесски: с советом, предупреждением и радостным сообщением (фото)

Очередные креативные ворота обнаружил корреспондент «Одесской жизни» в довольно неожиданном месте – на Деволановском спуске, то есть, в нашей Канаве. Они не просто разукрашены какой-нибудь милотой. Картинки на них содержат и совет, и предупреждение, и радостную новость одновременно.

Коллекция одесских креативных ворот продолжает пополняться.

Совершенно необычно решил украсить свои ворота один из владельцев гаража на Деволановском спуске. Да, на сей раз, креативные ворота мы увидели не на входе в старый одесский двор, а на гараже, коих довольно много в нашей одесской Канаве.

Эти ворота сразу привлекают к себе внимание и заставляют о многом задуматься. Тема – «три в одном». Все чисто по-одесски: с юмором, с советом и с некоторой «непоняткой».

Во-первых, вам настоятельно напоминают, что носки и сандалии – вещи несовместимые. Здесь же напоминают, что «гадить» в Одессе не рекомендуется (и это на Деволановском спуске!). Третий сюжет из «наворотного триптиха» – это радостное сообщение о приобретении («Спасибо, мама, за планшет!») вместе с извещением о том, что «я не хотел велосипед». Тут, конечно, можно задуматься, какое отношение все это имеет к воротам. Но мало ли в какой форме люди хотят порой поделиться радостью, не правда ли?

Порадуемся вместе. Заодно улыбнемся.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ворота старого одесского дома украсили влюбленными котами.

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