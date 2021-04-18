Новости Одессы и Одесской области

Ворота по-одесски: с советом, предупреждением и радостным сообщением (фото)

Ворота по-одесски: с советом, предупреждением и радостным сообщением (фото)

Очередные креативные ворота обнаружил корреспондент «Одесской жизни» в довольно неожиданном месте – на Деволановском спуске, то есть, в нашей Канаве. Они не просто разукрашены какой-нибудь милотой. Картинки на них содержат и совет, и предупреждение, и радостную новость одновременно.

Коллекция одесских креативных ворот продолжает пополняться.

Совершенно необычно решил украсить свои ворота один из владельцев гаража на Деволановском спуске. Да, на сей раз, креативные ворота мы увидели не на входе в старый одесский двор, а на гараже, коих довольно много в нашей одесской Канаве.

Эти ворота сразу привлекают к себе внимание и заставляют о многом задуматься. Тема – «три в одном». Все чисто по-одесски: с юмором, с советом и с некоторой «непоняткой».

Во-первых, вам настоятельно напоминают, что носки и сандалии – вещи несовместимые. Здесь же напоминают, что «гадить» в Одессе не рекомендуется (и это на Деволановском спуске!). Третий сюжет из «наворотного триптиха» – это радостное сообщение о приобретении («Спасибо, мама, за планшет!») вместе с извещением о том, что «я не хотел велосипед». Тут, конечно, можно задуматься, какое отношение все это имеет к воротам. Но мало ли в какой форме люди хотят порой поделиться радостью, не правда ли?

Порадуемся вместе. Заодно улыбнемся.

креативные ворота, Деволановский спуск
креативные ворота, Деволановский спуск3
креативные ворота, Деволановский спуск4
креативные ворота, Деволановский спуск5

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ворота старого одесского дома украсили влюбленными котами.

Также читайте: Одесский Деволановский спуск: первый этап капремонта и здание после «гроха» (фото).

Фото автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить