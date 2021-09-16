Капремонт одесского Деволановского спуска: что уже сделано и когда грядет окончание работ? (видео), (фото)

В одесской мэрии рассказали о том, как продолжается капремонта Деволановского спуска. Нашу канаву продолжают приводить в порядок. Что уже сделано и когда ожидать окончания?

Как комментирует ситуацию главный инженер Управления капитального строительства Василий Никитенко, на многострадальном участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском на сегодняшний день практически завершены работы по замене магистрального водопровода с обустройством колодцев: отремонтировано 11 существующих, обустроено больше 15 новых колодцев водопровода, приямков и зон поддержания технического состояния водопроводных сетей. На завершающей стадии находится реабилитация двух ливневых коллекторов, проходящих под спуском.

Предстоят работы по обновлению коллекторов на участке, примыкающем к Карантинному спуску и Таможенной площади. Также скоро начнутся работы по перекладке газовых сетей под спуском.

Далее нас ожидает ремонт дорожного покрытия Канавы, разметка на ее проезжей части и установка дорожных знаков, благоустройство тротуаров и ремонт наружного освещения.

Согласно договору, полностью ремонт Деволановского спуска должны завершить к кону 2022 года.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как мощный ливень в конце июля внес «коррективы» в проходящий на Деволановском спуске ремонт.

Напомним, начать капитальный ремонт Канавы не давали развалины на Деволановском спуске.

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Видео: Думская, 1, фото пресс-службы Одесского горсовета