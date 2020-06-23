Одесский «квартал красных фонарей»: стриптиз останется, витрины зачистят?

На недавнем дистанционном аппаратном совещании в одесской мэрии среди прочих «стоял вопрос» о «квартале красных фонарей» в городе.

Где находится такой квартал? Как сказал мэр города в ходе совещания, речь идет о части улицы Екатерининской (от Екатерининской площади до Ланжероновской), плюс переулок Чайковского, где находятся сразу несколько ночных клубов.

В чем же дело? Оказывается, многие клубы нарушают правила карантина, и, как сказал мэр, создается впечатление, «что их владельцы просто не понимают, что сейчас происходит и они живут в совсем другом измерении: пандемия их не коснулась». Мэр выразил мнение, что такие клубы надо закрывать.

Поводом для такого пристального внимания, напомним, к стрип-клубам стал еще и инцидент на этих выходных, когда эротические танцы устроили просто на улице. Очевидцы засняли видео этих клубничных танцулек, и оно теперь активно ходит по соцсетям.

Кроме того, мэр возмутился количеством стрип-клубов на участке от Екатерининской площади и до Ланжероновской. По его словам, именно этот квартал стал похож на «квартал красных фонарей», начиная от клуба «Распутин».

Особенно возмутила мэра фривольная реклама, и, по его словам, «мы не можем запретить работу клубов, эти свистопляски, но рамки дозволенного переходить нельзя, и надо убрать эту эротику с витрин. Надо все это зачистить».

Побывав на этом «квартале красных фонарей»в дневное время, побродив по переулку Чайсковского, на других улицах в центре города с подобными «заведениями», могу отметить: пока светло, там тихо. Окна клуба «Распутин» теперь занавешены. Ну а их рекламная атрибутика всегда выглядела «зажигательно». Ну а когда наступают сумерки и зажигаются неоновые огни, картина меняется кардинально.

В мэрии отметили, что все это портит имидж Одессы. Кроме того, департамент муниципальной безопасности и полиция должны будут решать что-то с «мужским клубом», в витрине которого часто танцуют полуголые девушки.

Ну а пока, судя по всему, квартал на Екатерининской, названный теперь «красными фонарями», ждут рейды, как того потребовал мэр…







Фото: Мария Котова

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