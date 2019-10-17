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Новости Одессы и Одесской области

Джокер из популярных комиксов поселился в исторической “канаве” Одессы

Джокер из популярных комиксов поселился в исторической “канаве” Одессы

Американский психологический триллер “Джокер”, недавно вышедший на экраны, вдохновил одессита Сергея Долгова.

Да так, что тот создал в тематике фильма оригинальные коллажи и выложил их на его страничке в Facebook.

Так, Сергей пофантазировал на тему того, как выглядели бы некоторые киноэпизоды, если бы их снимали в Одессе.

Он поселил главного персонажа киноленты, Джокера из комиксов с ухмылкой злодея…на Деволановском спуске.

“Отличное место для распада личности, не так ли?”, – написал Сергей под фото.

К слову, Деволановский спуск, хоть и расположен в исторической части Одессы, никогда не считали ее украшением. Это место в центре города раньше было пристанищем воров, бродяг, бедных работяг, шулеров и бездомных. А местные жители в свое время даже нарекли его “канавой”.

Да и сейчас Деволановский спуск выглядит унылым и заброшенным.  А разрисованные яркими граффити серые стены добавляют ему зловещего мистицизма.

Фото: Facebook Сергея Долгова

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