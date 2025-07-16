Ключевые моменты:
- В ночь на 16 июля 2025 года под ударом вражеских “шахедов” был Измаильский район;
- Цель: инфраструктурный объект;
- Последствия: возник масштабный пожар, ликвидацией занимаются спасатели;
- Предварительно, пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба Измаильской РГА, в результате воздушного нападения был поражен инфраструктурный объект на территории района. Возник пожар, ГСЧС борется с огнем.
Пострадавших, к счастью, нет.
«Враг продолжает совершать террористические акты против мирного населения нашей страны. Держимся!» — отмечают в РГА.
Добавим, что мониторинговые телеграм-каналы сообщали об атаке около двух десятков БПлА на Измаильский район, дроны заходили из разных направлений.
Читайте также: Под Одессой прогремели мощные взрывы – враг атаковал баллистикой