летящие дроны-камикадзе

Ключевые моменты:

  • В ночь на 16 июля 2025 года под ударом вражеских “шахедов” был Измаильский район;
  • Цель: инфраструктурный объект;
  • Последствия: возник масштабный пожар, ликвидацией занимаются спасатели;
  • Предварительно, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Измаильской РГА, в результате воздушного нападения был поражен инфраструктурный объект на территории района. Возник пожар, ГСЧС борется с огнем.

Пострадавших, к счастью, нет.

«Враг продолжает совершать террористические акты против мирного населения нашей страны. Держимся!» — отмечают в РГА.

Добавим, что мониторинговые телеграм-каналы сообщали об атаке около двух десятков БПлА на Измаильский район, дроны заходили из разных направлений.

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