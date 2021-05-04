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Этот день в истории: начало строительства Панамского канала

Этот день в истории: начало строительства Панамского канала

Идея соединить между собой Тихий и Атлантический океаны через Панамский перешеек появилась еще в XVI в., однако технические возможности для этого появились только в конце XIX в.

Первую попытку строительства канала предприняли французы в 1879 г., но она оказалась неудачной и завершилась многочисленными финансовыми скандалами.

В начале XX в. за реализацию проекта взялись американцы. В 1903 г. США и Колумбия, в состав которой входила территория Панамского перешейка, подписали договор.  Этот документ предусматривал передачу зоны канала на 99 лет в пользование американцам, а также давал им право на военное вмешательство в интересах защиты канала. Однако колумбийский парламент отказался его ратифицировать. Тогда при поддержке американского военного флота в колумбийском департаменте Панама установили лояльный США режим, и 3 ноября 1903 г. здесь объявили о создании независимого государства. После этого Панама и США подписали договор, предоставивший США «на вечные времена» право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала. Панама получила 10 млн долл. Помимо этого, за пользование каналом для США была установлена арендная плата.

Строительство Панамского канала началось 4 мая в 1904 году. Работы по его прокладке длились 10 лет. В них участвовали свыше 70 тыс. Общая стоимость проекта составила 660 млн долл. Первое судно прошло по каналу 15 августа 1914 года.

Фото: regnum.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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