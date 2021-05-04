Что сегодня отмечают православные?

Никомидийские мученики — общее наименование мучеников, погибших за христианскую веру в древнем городе Малой Азии Никомидии. Местный правитель Диоклетиан был фанатичным приверженцем языческих богов. Он устроил одно из жесточайших гонений на христиан, известное как Диоклетианово гонение или Великое гонение.

Язычники Исакий, Аполлос и Кодрат служили у императора. Видя страдания великомученика Георгия Победоносца, уверовали во Христа и объявили себя христианами. За это их приговорили к смерти. Кондрату отрубили голову, а Исакия и Аполлоса заморили голодом.