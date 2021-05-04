«Укрзалізниця» запустит поезд с вагонами для велосипедов

«Укрзалізниця» заявила о намерении запустить обновленный пригородный поезд, адаптированный для перевозки велосипедов.

На маршрут выйдут десять отремонтированных вагонов. Крепления для велосипедов оборудованы в первом и десятом вагонах, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Также в вагонах установлена новая современная пожарная сигнализация с датчиками на огонь и задымление и система видеонаблюдения для предотвращения вандализма.

В дальнейших планах «Укрзалізницi» – повысить инклюзивность пригородных поездов.

Напомним, на Пасху и майские праздники «Укрзалізниця» запустила дополнительные поезда из Одессы.

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Фото: Facebook-страница «Укрзалізницi»