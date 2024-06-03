От летающих баранов до парящих людей: кто и когда придумал первый парашют

От летающих баранов до парящих людей: кто и когда придумал первый парашют

Сегодня мы отмечаем День рождения парашюта. История его создания полна увлекательных изобретений и смелых экспериментов. От первых эскизов Леонардо да Винчи до современного парашюта, изобретенного инженером Глебом Котельниковым, устройство прошло долгий путь совершенствования. В этой статье мы расскажем о ключевых моментах в развитии парашюта и людях, внесших свой вклад в его эволюцию.

3 июня 1785 года в Лондоне один из пионеров воздухоплавания Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют. Он скинул с высоты в 300 метров собаку, и животное благополучно приземлилось. Спустя год, в Гамбурге, Бланшар повторил эксперимент, спустив на парашюте барана.

Тем не менее, концепция парашюта имеет более древние корни. Итальянский изобретатель и художник Леонардо да Винчи в конце XV века предложил первую идею парашюта. В своих записках, датированных примерно 1485 годом, Леонардо нарисовал схему устройства с четырёхугольным куполом и описал его как средство для безопасного спуска с большой высоты.

В 1617 году хорватский ученый и изобретатель Фауст Вранчич сделал первый подтвержденный прыжок с парашютом. Он разработал конструкцию, названную «Homo Volans» («Летающий человек»), и успешно протестировал её, прыгнув с башни в Венеции.

Французский физик Ленорман считается первым, кто построил и испытал парашют в более практическом виде. Его конусообразное изобретение, сшитое из полотна и оклеенное изнутри бумагой для уменьшения воздухопроницаемости, доказало свою эффективность в экспериментах с животными. Однако ни один воздухоплаватель не решился использовать его на практике.

Первым человеком, совершившим прыжок с парашютом, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. 22 октября 1797 года он совершил прыжок с высоты 680 метров с воздушного шара в парижском парке Монсо.

Парашют в современном виде был изобретен российским инженером Глебом Котельниковым в начале XX века, став ключевым этапом в развитии этого спасательного устройства.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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