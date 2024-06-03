Отключение воды в Одессе 4 июня: список адресов

Отключение воды в Одессе 4 июня: список адресов

Отключение воды в Одессе 04 июня 2024 года произойдет в части Хаджибейского района с 10:00 до 23:50 в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

По каким адресам 4 июня в Одессе отключат воду

Будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Балковская, 50-56,
  • Героев Змеиного (бывшая Бородинская),
  • Житомирская,
  • Клиновая,
  • Крайняя,
  • Новая Слободка,
  • Облепиховая (бывшая Самарская),
  • Острожская (бывшая Амурская),
  • Подольская,
  • Проектная,
  • Северная,
  • Раскидайловская, 56-68 и 63-71,
  • Тираспольское шоссе,
  • Улитина,
  • Умова,
  • Фруктовая (бывшая Марата).

Телефон для справок

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155 (круглосуточно).
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