Отключение воды в Одессе 4 июня: список адресов

Отключение воды в Одессе 04 июня 2024 года произойдет в части Хаджибейского района с 10:00 до 23:50 в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
По каким адресам 4 июня в Одессе отключат воду
Будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Балковская, 50-56,
- Героев Змеиного (бывшая Бородинская),
- Житомирская,
- Клиновая,
- Крайняя,
- Новая Слободка,
- Облепиховая (бывшая Самарская),
- Острожская (бывшая Амурская),
- Подольская,
- Проектная,
- Северная,
- Раскидайловская, 56-68 и 63-71,
- Тираспольское шоссе,
- Улитина,
- Умова,
- Фруктовая (бывшая Марата).
Телефон для справок
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (круглосуточно).