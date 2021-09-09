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Этот день в истории: кто первым сделал «мёртвую петлю»?

Этот день в истории: кто первым сделал «мёртвую петлю»?

В 1913 году 9 сентября над Сырецким аэродромом Киева военный летчик Петр Николаевич Нестеров первым в мире выполнил «мёртвую петлю».

Своё название петля Нестерова получила из-за того, что первые попытки выполнить эту фигуру заканчивались смертью пилотов. В то время на аэропланах категорически запрещалось делать всякие эксперименты. Однако Нестерова это не остановило. Он поднялся в небо и на высоте около 600 м выключил мотор. Самолет устремился вертикально вверх, потом на спину, описал петлю и пошел в пике. Мотор снова выключился, самолет выпрямился и плавно приземлился.

Нестеров получил золотую медаль за «первое в мире удачное решение, с риском для жизни, вопроса об управлении аэропланами при вертикальных кренах».

Вскоре и другие авиаторы начали выполнять «мертвые петли». Больше всех прославился французский авиатор Адольф Пегу, сделавший «мертвую петлю» вторым после Нестерова.

Фото: sharemyaircraft.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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