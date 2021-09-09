Можно ли пить воду из одесских бюветов?

В Одессе специалисты провели очередной анализ качества артезианской воды из городских бюветов.

По сообщению пресс-службы Одесского горсовета, результаты исследования показали, что очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствует гигиеническим требованиям питьевой воды.

Аналогичные результаты показали исследования проб подземных вод и очищенной питьевой воды из одесских бюветов, проведенные в августе этого года.

Анализ качества питьевой воды в одесских бюветах до и после очистки проводит госпредприятие «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» Минздрава Украины. Исследования подземной и очищенной воды проводятся один раз в месяц.

В Одессе расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр».

Согласно расчетам «Сервисного центра», ежедневно услугами бюветов пользуются в среднем 45 тысяч одесситов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 кубометров воды в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна всем.

Фото пресс-службы Одесского горсовета