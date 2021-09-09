Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня празднуют православные?

Что сегодня празднуют православные?

Сегодня, 9 сентября, православные вспоминают преподобного Пимена Великого.

Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. В юношеском возрасте он дал обет безмолвия и отрекся от мира. Вместе со своими братьями он отправился в пустынный скит в районе Диокла.

Святой Пимен прославился своей рассудительностью и иноческим образом жизни. Он беспрестанно молился, истощал свою плоть и трудился. Египетский правитель захотел с ним встретиться, но, получив отказ, заключил в тюрьму племянника преподобного Пимена. После разговора со старцем властелин отпустил его.

Пимен долгое время скитался по разным странам. Потом снова вернулся в египетскую пустыню, где умер в возрасте 110 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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