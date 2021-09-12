Этот день в истории: кто обнаружил знаменитую пещеру Ласко во Франции?

В 1940 году 12 сентября четверо школьников из городка Монтиньяк случайно наткнулись на вход в пещеру, который образовался в результате падения сосны. Внутри были удивительные рисунки людей и животных.

О своём открытии подростки сообщили учителю Леону Лавалю. Тот рассказал об этом специалисту по истории первобытного общества Анри Брейлю. Он и стал первым исследователем находки. Ученый установил подлинность наскальной живописи, описал её и изучил.

В 1949 году Брейль вместе с Северином Бланом и Морисом Бургоном провели раскопки Ласко и нашли еще множество новых изображений. В октябре 1979 года Ласко вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, пещера Ласко стала сразу привлекать множество туристов. Из-за чего в 50-хх годах рисунки начали разрушаться, поэтому решили закрыть доступ широкой публике. Рядом с законсервированной пещерой создали её копию.

Пещера Ласко – важный палеолитический памятник. Сначала рисунки относили к древней мадленской культуре, но позже приписали к более ранней солютрейской культуре.

Фото: Philippe Wojazer/Reuters