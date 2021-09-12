Новости Одессы и Одесской области

На Николаевщине начали ремонтировать трассу к морю, популярную у туристов

На Николаевщине начали ремонтировать трассу к морю, популярную у туристов

В Николаевской области начали ремонтировать трассу Т-15-15, ведущую к морю «Федоровка – Рыбаковка – база отдыха Луговое». Этот маршрут пользуется популярностью у туристов, отмечает областная Служба автодорог.

Как сообщают дорожники, уже следующим летом к курортным поселкам Рыбаковка и Луговое можно будет добраться по обновленной дороге.

Предполагается, что текущий ремонт охватит все 26 километров трассы.

Сейчас дорожники расширяют проезжую часть. Затем планируется обновить дорожное полотно, восстановить и укрепить обочины, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки.

Проект также предусматривает установку вдоль трассы автопавильонов и обустройство тротуаров в селах Тузлы и Рыбаковка.

Напомним, от Объездной дороги к Одесскому порту строят дорогу «Хаджибей 2». Она должна решить проблему движения направляющихся в порт большегрузов по городским улицам.

Читайте также: Дорога раздора: каким будет проект объездной в обход Сухого Лимана.

Фото Службы автодорог в Николаевской области

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить