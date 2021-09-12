На Николаевщине начали ремонтировать трассу к морю, популярную у туристов

В Николаевской области начали ремонтировать трассу Т-15-15, ведущую к морю «Федоровка – Рыбаковка – база отдыха Луговое». Этот маршрут пользуется популярностью у туристов, отмечает областная Служба автодорог.

Как сообщают дорожники, уже следующим летом к курортным поселкам Рыбаковка и Луговое можно будет добраться по обновленной дороге.

Предполагается, что текущий ремонт охватит все 26 километров трассы.

Сейчас дорожники расширяют проезжую часть. Затем планируется обновить дорожное полотно, восстановить и укрепить обочины, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки.

Проект также предусматривает установку вдоль трассы автопавильонов и обустройство тротуаров в селах Тузлы и Рыбаковка.

Напомним, от Объездной дороги к Одесскому порту строят дорогу «Хаджибей 2». Она должна решить проблему движения направляющихся в порт большегрузов по городским улицам.

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Фото Службы автодорог в Николаевской области