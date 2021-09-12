Что сегодня празднуют православные?

Павел был родом с Кипра. Патриархом Константинополя он стал при императоре-иконоборце Льве IV Хазаре в 780 году, скрывая, что является сторонником иконопочитания.

После смерти правителя святой ушел в монастырь и объявил о своём отречении от патриаршества. Послам от императрицы Ирины он высказал пожелание провести церковный собор: «если не будет вселенского собора и не исправится погрешность среди нас, то вам не иметь спасения». Патриарх принял схиму и вскоре скончался.