Этот день в истории: когда открыли Магелланов пролив?

Магелланов пролив открыл португальский исследователь и мореплаватель Фернан Магеллан в 1520 году во время своего кругосветного плавания.

Где находится Магелланов пролив?

Магелланов пролив разделяет архипелаг Огненная Земля и континентальную Южную Америку, а также остров Риеско и ряд более мелких. Его ширина в самом узком месте — 2,2 км, а длина — 575 км. Он считается очень опасным для мореплавания.

Магелланов пролив: история открытия

В 1518 году из Вальядолида вышла экспедиция под командованием испанца Фернана Магеллана. Его флот состоял из пяти кораблей: «Тринидад», «Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория» и «Сантьяго». 21 октября 1520 года, в день «Одиннадцати тысяч дев» — Святой Урсулы, Магеллан открыл мыс, который и назвал в честь этого праздника «Cabo Virgenes».

Корабли Магеллана вошли в пролив 1 ноября 1520 года. В этот же день Магеллан установил на берегу флаг и объявил землю территорией королевства Испании. Первоначально исследователь назвал пролив «Проливом Всех Святых». Позже его переименовали в честь открывателя.

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Фото: fondafotos.com