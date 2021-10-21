Новые правила в поездах «Укрзалізниці»: нарушителей обещают высаживать

С сегодняшнего дня, 21 октября, начинают действовать новые правила пассажирских перевозок в поездах «Укрзалізниці» в соответствии с введенными ограничениями в «желтой» и «красной» зонах карантина.

Ковид-сертификат или ПЦР-тест

Как рассказала накануне на брифинге замдиректора Одесского железнодорожного вокзала Юлия Ильченко, теперь для проезда в другой регион Украины потребуется как минимум один из трех документов:

бумажный сертификат о вакцинации одной или двумя дозами;

электронный ковид-сертификат в мобильном приложении «Дія»;

справка о прохождении ПЦР-теста в течение последних 72 часов.

При этом, как отменила Ильченко, другие документы, в том числе результаты «быстрого» теста на антиген или информация о полученных прививках в приложении Helsi, права на проезд не дают.

Переболевшим ковидом также необходимо проходить тест ПЦР.

Как будут проверять ковид-сертификаты у пассажиров поездов

Как рассказал инструктор резерва проводников Андрей Извицкий, проверять наличие сертификатов и справок по тестам будут проводники. В случае выявления пассажира без таких документов по решению начальника поезда нарушитель будет высажен на ближайшей станции и передан сотрудникам полиции для составления протокола о правонарушении. Задержек в графике движения поездов по этой причине не будет.

Юлия Ильченко особо отметила, что право на проезд дают только результаты ПЦР, полученные не позже 72 часов до момента окончания поездки. То есть если срок действия теста пассажира закончился на полпути, его также могут высадить.

По словам замдиректора вокзала, для удобства пассажиров на территории вокзала собираются открыть пункт проведения ПЦР-тестов и пункт вакцинации.

«Как говорится, укололся и отъехал»,

– иронизирует по этому поводу «Думская«.

Отметим, что введенные правила касаются только межобластных перевозок – пассажирских и скорых составов, поездов «Интерсити» и «Интерсити+». Все пригородные и местные поезда курсируют без изменений.

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