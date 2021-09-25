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Этот день в истории: что открыл Колумб во время второй экспедиции?

Этот день в истории: что открыл Колумб во время второй экспедиции?

В 1493 году 25 сентября из испанского города Кадиса вышла флотилия из 17 судов. Так началась вторая экспедиция Христофора Колумба.

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На Канарских островах на борт взяли сахарный тростник и охотничьих собак. Курс пролегал примерно на 10° южнее, чем в первый раз. Позднее этим маршрутом стали пользоваться все корабли из Европы в «Западную Индию».

По разным данным, в экспедиции участвовали от 1500 до 2500 человек. Среди них были первопроходец Хуан де ла Коса, нотариус Родриго де Бастидас, а также будущий завоеватель и губернатор Кубы Диего Веласкес де Куэльяр. Также в плавание отправились монахи, священники, чиновники, служилые дворяне и придворные. С собой везли лошадей, ослов, крупный рогатый скот, свиней, виноградные лозы и семена сельскохозяйственных культур для организации постоянной колонии.

В ходе экспедиции полностью покорили  Эспаньола и начали массово истреблять местного населения. Заложили город Санто-Доминго, проложили наиболее удобный морской путь в Вест-Индию, открыли Малые Антильские острова, Виргинские острова, острова Пуэрто-Рико, Ямайка и почти полностью исследовано южное побережье Кубы. При этом Колумб продолжал утверждать, что он находится в Индии.

Напомним, первая экспедиция Колумба началась 3 августа 1492 года.

Фото: na-yachte.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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