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Как святая Пелагея Антиохийская выдавала себя за мужчину?

Как святая Пелагея Антиохийская выдавала себя за мужчину?

Сегодня, 21 октября, православные отмечают день памяти преподобной Пелагеи Антиохийской.

Кто такая святая Пелагея Антиохийская?

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Пелагия Антиохийская жила в V веке в Антиохии, вела распутный образ жизни и любила одеваться в роскошные одежды. Однажды её заметил епископ Илиопольский Нонн и стал молиться о спасении её души. Уже на следующий день женщина пришла в храм, покаялась и пожелала креститься.

Как святая Пелагея Антиохийская стала монахом?

После крещения Пелагия решила выдавать себя за мужчину и постриглась в монахи. Долгие годы она жила в уединении на Елеонской горе. Скончалась святая около 457 года. Только во время её погребения обнаружили, что отошедший ко Господу инок – женщина.

Напомним, святая Ефросиния Александрийская также выдавала себя за мужчину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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