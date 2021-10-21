Как святая Пелагея Антиохийская выдавала себя за мужчину?

Кто такая святая Пелагея Антиохийская?

Пелагия Антиохийская жила в V веке в Антиохии, вела распутный образ жизни и любила одеваться в роскошные одежды. Однажды её заметил епископ Илиопольский Нонн и стал молиться о спасении её души. Уже на следующий день женщина пришла в храм, покаялась и пожелала креститься.

Как святая Пелагея Антиохийская стала монахом?

После крещения Пелагия решила выдавать себя за мужчину и постриглась в монахи. Долгие годы она жила в уединении на Елеонской горе. Скончалась святая около 457 года. Только во время её погребения обнаружили, что отошедший ко Господу инок – женщина.

Напомним, святая Ефросиния Александрийская также выдавала себя за мужчину.