Как святая Пелагея Антиохийская выдавала себя за мужчину?

Сегодня, 21 октября, православные отмечают день памяти преподобной Пелагеи Антиохийской.
Кто такая святая Пелагея Антиохийская?
Пелагия Антиохийская жила в V веке в Антиохии, вела распутный образ жизни и любила одеваться в роскошные одежды. Однажды её заметил епископ Илиопольский Нонн и стал молиться о спасении её души. Уже на следующий день женщина пришла в храм, покаялась и пожелала креститься.
Как святая Пелагея Антиохийская стала монахом?
После крещения Пелагия решила выдавать себя за мужчину и постриглась в монахи. Долгие годы она жила в уединении на Елеонской горе. Скончалась святая около 457 года. Только во время её погребения обнаружили, что отошедший ко Господу инок – женщина.
Напомним, святая Ефросиния Александрийская также выдавала себя за мужчину.