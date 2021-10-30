В Одесской области Volkswagen снес стену дома пенсионера (фото)

Сегодня ночью, 30 октября, в селе Ольшанка Савранской ОТГ Одесской области водитель иномарки протаранил дом пенсионера.

Причина ДТП – туман?

По данным областного управления полиции, 64-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего селянина.

Как представлено на опубликованных правоохранителями фото, при столкновении легковушка пробила стену дома. Но обошлось без пострадавших.

Как пояснил виновник происшествия, его дезориентировал туман.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Водителя проверяют на содержание алкоголя в крови. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области