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В Одесской области Volkswagen снес стену дома пенсионера (фото)

В Одесской области Volkswagen снес стену дома пенсионера (фото)

Сегодня ночью, 30 октября, в селе Ольшанка Савранской ОТГ Одесской области водитель иномарки протаранил дом пенсионера.

Причина ДТП – туман?

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По данным областного управления полиции, 64-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего селянина.

Как представлено на опубликованных правоохранителями фото, при столкновении легковушка пробила стену дома. Но обошлось без пострадавших.

ДТП в Одесской области, Volkswagen2

ДТП в Одесской области, Volkswagen3

Как пояснил виновник происшествия, его дезориентировал туман.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Водителя проверяют на содержание алкоголя в крови. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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