Новости Одессы и Одесской области

Департамент туризма горсовета покупает древние корабли: для чего

Департамент туризма горсовета покупает древние корабли: для чего

Старинные суда станут экспонатами Музея судоходства, который должен появиться в парке Шевченко.

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О необычном приобретении одесских городских властей стало известно из тендера, представленного на платформе «Прозорро».

Одесса приобретет старинные ладью и драккар

В объявлении на платформе госзакупок сказано, что Департамент туризма приобретет lеревянные фрагменты судов разных эпох мореходства в натуральную величину:

  • носовая часть финикийского корабля «Мелькарт» с деревянным украшением;
  • носовая таранная часть греческой униремы «Афина» с такими деревянными украшениями как: голова вепря, маска Афины и деревянный фрагмент акропостеля;
  • носовая часть драккара викингов «Норман» с деревянным украшением: головой и шея дракона;
  • носовая часть славянской ладьи «Анна» с деревянным украшением: славянской птицей счастье «Рарог»;
  • предмет древесины, имитирующий раскоп затонувшей античной галеры.

Музей судоходства в Одессе будет необычным

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе планируют открыть музей истории мореплавания и судоходства в парке Шевченко, на территории площадки «Огни маяка».

Создать такой музей предложил одесский ученый и путешественник Игорь Мельник.

Музей будет не совсем обычным для Одессы. За образец муниципальные власти возьмут морские исторические музеи в Генуе, Барселоне, Стамбуле и Амстердаме. Там модели судов представлены в натуральную величину, и посетителя разрешают подниматься на борт.

Два года назад подобные выставки проходили в той же локации в парке Шевченко просто под открытым небом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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