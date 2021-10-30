Департамент туризма горсовета покупает древние корабли: для чего

Старинные суда станут экспонатами Музея судоходства, который должен появиться в парке Шевченко.
О необычном приобретении одесских городских властей стало известно из тендера, представленного на платформе «Прозорро».
Одесса приобретет старинные ладью и драккар
В объявлении на платформе госзакупок сказано, что Департамент туризма приобретет lеревянные фрагменты судов разных эпох мореходства в натуральную величину:
- носовая часть финикийского корабля «Мелькарт» с деревянным украшением;
- носовая таранная часть греческой униремы «Афина» с такими деревянными украшениями как: голова вепря, маска Афины и деревянный фрагмент акропостеля;
- носовая часть драккара викингов «Норман» с деревянным украшением: головой и шея дракона;
- носовая часть славянской ладьи «Анна» с деревянным украшением: славянской птицей счастье «Рарог»;
- предмет древесины, имитирующий раскоп затонувшей античной галеры.
Музей судоходства в Одессе будет необычным
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе планируют открыть музей истории мореплавания и судоходства в парке Шевченко, на территории площадки «Огни маяка».
Создать такой музей предложил одесский ученый и путешественник Игорь Мельник.
Музей будет не совсем обычным для Одессы. За образец муниципальные власти возьмут морские исторические музеи в Генуе, Барселоне, Стамбуле и Амстердаме. Там модели судов представлены в натуральную величину, и посетителя разрешают подниматься на борт.
Два года назад подобные выставки проходили в той же локации в парке Шевченко просто под открытым небом.
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